Fiamme in boschi Reggello, tre elicotteri in azione

(ANSA) - FIRENZE, 05 SET - Un incendio boschivo si è sviluppato intorno alle 13 in località Ponticelli nel comune di Reggello (Firenze). L'area interessata, si spiega dalla sala operativa della Protezione civile regionale, è particolarmente impervia, per questo è stato deciso di inviare immediatamente due elicotteri per le operazioni di spegnimento. In arrivo anche un terzo elicottero: si vuole evitare il rischio che le fiamme, spinte dal vento, possano propagarsi lungo il versante opposto della montagna.

Al lavoro anche 6 squadre di volontariato antincendio e una di operai forestali: "Stanno raggiungendo a fatica il fronte di fiamma" spiega in una nota la Regione che aggiunge: "Ulteriori squadre giungeranno in zona per lo spegnimento e la bonifica dell'area interessata dalle fiamme. I vigili del fuoco forniranno supporto per il rifornimento dei mezzi antincendio e per presidiare eventualmente le abitazioni che, al momento, sono distanti dall'incendio". (ANSA).