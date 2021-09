Torna Intercity a Sesto Fiorentino, spazio all'Italia

(ANSA) - FIRENZE, 04 SET - Dal 10 settembre al 17 ottobre torna al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino (Firenze) 'Intercity Festival 2021', manifestazione sulla nuova drammaturgia internazionale giunta alla 34ma edizione: come per il 2020 la direzione artistica ha scelto di 'fermare il treno' dai suoi viaggi internazionali e di dedicare uno spazio al teatro italiano.

A dare inizio a 'Intercity Festival' sarà una nuova edizione di 'Dracula' di Barbara Nativi: il testo è stato rivisitato drammaturgicamente da Dimitri Milopulos che cura anche la regia e le scene. Tra le nuove produzioni, portata in scena dal Teatro delle Donne, il testo di Irene Petra Zani, 'Sul principio del precipizio' (1, 2 e 3 ottobre, in prima assoluta): lo spettacolo sarà diretto dal giovane regista Sebastiano Spada e vedrà in scena Simone Tangolo e Luca Pedron. Torna poi in scena (12, 19 e 26 settembre) 'Italia in fabula' per la regia e la drammaturgia di Enrica Pecchioli. Fulvio Cauteruccio presenterà poi la sua creazione 'Cuore', una produzione firmata Archètipo (9, 10 ottobre). Lo spettacolo è scritto da Sergio Casesi, diretto da Fulvio Cauteruccio che è anche in scena insieme a Flavia Pezzo.

Spazio poi al progetto 'Interciry connections' (6, 7, 8 ottobre), che nasce da una storica collaborazione con il National Theatre di Londra, giunto al 24mo anno di attività.

Faranno dunque parte del programma nuove repliche delle produzioni di 'IC Connections' che ha debuttato nel mese di maggio: 'Tre' di Harriet Braun, 'L'esame' di Andy Hamilton e 'Caos' di Laura Lomas. (ANSA).