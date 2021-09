Cure intermedie Covid,Asl Toscana centro 'riapre' 49 posti letto

(ANSA) - FIRENZE, 04 SET - Riaprono i posti letti Covid di cure intermedie in tre presidi strategici: il Ceppo a Pistoia, l'ospedale degli Infermi di San Miniato e il presidio sanitario Villa Donatello a Firenze. In tutto si tratta di 49 posti letto.

L'Azienda sanitaria toscana centro, si spiega in una nota -, "ha ritenuto opportuno individuare in questo momento ulteriori strutture sanitarie specificatamente dedicate a pazienti Covid che non necessitano di ricovero ospedaliero".

Alla scelta dei presidi sui territori di Pistoia, dell'Empolese Valdarno Valdelsa e di Firenze, si spiega ancora, "si è arrivati tenuto conto della precedente esperienza quando le tre strutture, in un momento in cui la pressione sugli ospedali era molto forte, sono riuscite a garantire un'adeguata assistenza sanitaria a tutto il territorio di loro competenza.

In particolare al Ceppo sono stati nuovamente aperti 16 posti letto di cure intermedie per pazienti con Covid-19, a S.Miniato altrettanti, a Villa Donatello 17 che si aggiungono ai 15 già riconvertiti da metà agosto. (ANSA).