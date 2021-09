Esplosione e crollo casa in Lunigiana, un morto

(ANSA) - FILATTIERA, 02 SET - Un uomo di 88 anni è stato ritrovato morto sotto le macerie della sua abitazione crollata questa mattina a Filattiera (Massa Carrara) in seguito a un'esplosione.

Secondo quanto si apprende, l'uomo al momento del crollo si trovava da solo all'interno dell'abitazione a due piani. Secondo i soccorritori presenti sul posto il corpo dell'anziano di 88 anni sarebbe stato ritrovato carbonizzato. I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara, aiutati da squadre provenienti da Firenze e dal gruppo cinofili, hanno scavato tra le macerie per quasi sette ore prima di ritrovare il corpo senza vita dell'anziano, proprietario della palazzina. Alcuni testimoni, compaesani e vicini di casa, hanno fin da subito sostenuto che l'uomo si trovasse solo nell'abitazione, ma i vigili del fuoco continuano le ricerche per scongiurare la presenza di altre persone. Secondo le prime ricostruzioni, a Filattiera questa mattina è stato avvertito un forte boato e poi uno scoppio; l'ipotesi per i soccorritori rimane al momento quella di una fuga di gas, che spiegherebbe il ritrovamento del corpo carbonizzato ma non si esclude nessuna pista. (ANSA).