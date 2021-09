Protesta a sorpresa lavoratori Gkn,anche entrati Regione

(ANSA) - FIRENZE, 01 SET - Protesta a sorpresa degli operai della Gkn di Campi Bisenzio oggi a Firenze: un nutrito gruppo di lavoratori si è presentato presso la sede della Regione Toscana in piazza Duomo, protestando contro l'esito insoddisfacente dell'incontro convocato ieri dal Ministero del Lavoro.

Manifestanti sono anche entrati dentro il palazzo che ospita la presidenza della Regione uscendone poco dopo. I lavoratori hanno poi avuto un incontro, all'aperto in piazza Duomo, col consigliere per il lavoro del Presidente della Regione, Valerio Fabiani, e successivamente hanno dato vita a un corteo con cori e striscioni. (ANSA).