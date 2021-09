Fiamme in piazzale ditta legnami nel Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 01 SET - Un incendio si è sviluppato nel piazzale di una ditta che produce cippato di legno in località Redolone, a Casalguidi, nel Comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia): al lavoro dalle 6 per lo spegnimento tre squadre del comando dei vigili del fuoco di Pistoia con cinque mezzi. Il rogo interessa alcuni macchinari e legname accatastato nel piazzale: i pompieri stanno utilizzando mezzi meccanici per la separazione delle cataste di legna onde evitare la propagazione dell'incendio ad altro materiale e alle infrastrutture adiacenti. Non si segnalano persone coinvolte. (ANSA).