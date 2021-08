Crollo parziale casa per esplosione, soccorsa una persona

(ANSA) - PISA, 31 AGO - Un'esplosione, sembra dovuta a una bombola di gas, ha provocato il crollo parziale di una casa nelle campagne di Castelnuovo Val di Cecina, in località Leccia, in provincia di Pisa. Soccorso un uomo di 71 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale di Pisa.

Sul posto intervenuti oltre ai sanitari, i vigili del fuoco che hanno impiegato anche le unità cinofile per i controlli.

(ANSA).