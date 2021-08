Vaccini: in Toscana somministrate più di 2.800 dosi 'libere'

(ANSA) - FIRENZE, 30 AGO - Al via da oggi in tutta la Toscana la possibilità di ricevere il vaccino anti Covid senza prenotazione, semplicemente presentandosi agli hub. Sono oltre 2.800, in base ai dati forniti dalle Asl, coloro che si sono vaccinati approfittando delle dosi 'libere'.

Il maggior numero di adesioni, oltre 1.500, è stato registrato nelle strutture dell'Asl Toscana Centro, competente per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Tra i vaccinati senza appuntamento anche circa 400 cittadini stranieri, per lo più di origine cinese, che si sono recati negli hub di Prato.

Sono invece 773, alle 16 di oggi, le vaccinazioni erogate a persone senza prenotazione nelle strutture della Asl Toscana Nord Ovest (50 nella zona delle Apuane, 25 in Lunigiana, 179 nella Piana di Lucca, 30 nella valle del Serchio, 94 nel Pisano, 165 nell'Alta Val di Cecina e Valdera, 86 a Livorno, 62 tra Rosignano, Cecina, Piombino e Campiglia, 37 all'Elba e 70 a Viareggio). Per quanto riguarda invece la Asl Toscana Sud Est, sono 144 le persone che si sono presentate senza prenotazioni nei centri vaccinali della provincia di Siena, 174 in provincia di Grosseto e 275 nell'Aretino. (ANSA).