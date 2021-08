A1, casello Firenze Impruneta riapre in entrambe le direzioni

(ANSA) - FIRENZE, 30 AGO - Nuova configurazione del cantiere sulla A1, nel tratto tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, per i lavori di ammodernamento delle quattro gallerie Pozzolatico, Brancolano, Lastrone e Melarancio, in direzione Bologna: sarà chiusa, spiega Aspi, dalle 22 dell'1 settembre, "in modalità permanente la carreggiata interna", ma questo consentirà, dalle 6 di mercoledì prossimo, "la definitiva riapertura della carreggiata esterna e dello svincolo di Firenze Impruneta, in entrambe le direzioni".

La programmazione delle attività e la disposizione del cantiere, spiega sempre Autostrade, "è stata oggetto di condivisione con il Mims e i sindaci del territorio, nel tavolo congiunto aperto in sede prefettizia, a partire dall'avvio dei lavori in corso sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto cittadino tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, dove si stanno svolgendo gli interventi di potenziamento e ammodernamento delle dei quattro fornici. La nuova cantierizzazione in carreggiata interna consentirà il regolare transito sulle carreggiate esterne e l'apertura permanente della stazione di Firenze Impruneta con la relativa sospensione delle esenzioni del pedaggio. La misura era stata attivata il 23 giugno in considerazione della chiusura del casello, necessaria per la prima fase dei lavori in carreggiata esterna". (ANSA).