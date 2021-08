Sventata festa abusiva su spiaggia in area protetta

(ANSA) - LUCCA, 29 AGO - Una festa abusiva sulla spiaggia della Darsena, in località Lecciona, è stata sventata nella serata di ieri dalla polizia di Stato e dalle guardia del Parco Regionale Migliarino San Rossore.

Gli operatori, allertati da una segnalazione, fanno sapere gli investigatori, hanno accertato la presenza in spiaggia di una decina di ragazzi che stavano allestendo un punto di somministrazione dove vi erano centinaia di lattine di birra, decine di bottiglie di superalcolici e frigo portatili contenenti del ghiaccio, sotto ad un tendone, ai lati del quale avevano sistemato due casse acustiche professionali ed un gruppo elettrogeno a gasolio che alimentava un improvvisato impianto di illuminazione dell'area circostante. All'organizzatrice, una 43enne ligure, è stato contestato il reato previsto dalla Legge quadro sulle aree protette per aver introdotto in area interna al Parco Regionale, in assenza di autorizzazioni, materiali ed attrezzature per la diffusione di musica ad alto volume con suppellettili e generi di conforto e consumo sul posto (bibite ed alcoli). Il generatore di corrente e le due casse acustiche sono stati sequestrati, concludono gli investigatori. (ANSA).