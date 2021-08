Covid: Toscana supera i 7.000 morti, altri 4 in un giorno

(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Altri quattro morti per Covid in un giorno fanno superare alla Toscana la quota di 7.000 vittime dall'inizio della pandemia, precisamente 7.003. Gli ultimi decessi (età media 77 anni) sono stati a uno a Firenze e a Pistoia, due a Siena.

Nelle 24 ore sono stati rilevati altri 601 positivi (età media 40 anni) che portano a 270.006 il totale (+0,2% sul giorno precedente). I guariti sono stati 697 in un giorno (a tampone negativo) e crescono dello 0,3% raggiungendo quota 251.517.

Gli attualmente positivi sono oggi 11.486, in lieve calo dello -0,9% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono 460 (ancora un rialzo, +13 pazienti su ieri pari al +2,9%), di cui 47 in terapia intensiva (un paziente in più). Altre 11.026 persone positive sono in isolamento a casa "con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (-113 su a ieri, -1%). Ci sono poi 11.967 persone (+161 su ieri, +1,4%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. (ANSA).