Afghanistan: flash mob a Viareggio per aiuto a donne afgane

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 28 AGO - Flash mob in piazza Mazzini a Viareggio (Lucca) per dare sostegno alle donne afghane. L'iniziativa è stata della Casa delle Donne le cui rappresentanti si dicono angosciate per quanto sta accadendo in queste ore e si stringono alle "sorelle" dell'Afghanistan che stanno vivendo momenti terribili.

Nel corso dell'iniziativa è stato ricordato che la Casa delle donne di Viareggio fin dagli anni '90 ha intrecciato rapporti con le donne di Hawca (Associazione umanitaria per l'assistenza alle donne e ai bambini) e più continuamente con quelle di Rawa (Associazione Rivoluzionaria delle donne Afghane) grazie alla collaborazione con il Cisda. "Orzala, Habiba, di Hawca, Zoya (premio internazionale per la pace 2002 nell'ambito del premio Viareggio), Maryam e Malalai Joya di Rawa - è stato detto -, sono i nomi di grandi e forti donne venute a parlare alla Casa delle donne di Viareggio del loro Paese distrutto dilaniato da continui attentati senza futuro per le giovani".

L'ultimo incontro c'era stato nel 2019 con Malalai Joya in una sala affollata di studenti. La Casa delle donne invita a contribuire ad una raccolta fondi organizzata dal Cisda, Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane che è in stretto contatto con le associazioni femminili afghane. (ANSA).