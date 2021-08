Musica: a ottobre al via stagione concerti Orchestra Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 27 AGO - Dopo la pandemia torna la stagione concertistica dell'Orchestra della Toscana, firmata da Daniele Rustioni come direttore artistico. Si inizia l'8 ottobre con John Axelrold per concludere il 13 maggio con Erina Yashima.

Tra i direttori l'israeliano Daniel Cohen (22 ottobre), gli statunitensi Jonathan Heyward (29 ottobre) e Ryan McAdams (15 marzo), l'anglo-indiano Alpesh Chauhan (12 novembre), l'italo-turca Nil Venditti, bacchetta ospite dell'Ort da un paio di stagioni (24 dicembre), gli italiani Andrea Battistoni (6 aprile) e Alessandro Cadario (5 maggio), la tedesca Erina Yashima (13 maggio). I programmi a loro affidati non si distaccano da quelli tradizionali delle stagioni Ort, incentrati sulla presenza robusta di autori d'epoca classica su su fino al Novecento storico. Stavolta, comunque, si arriva a toccare anche l'avanguardia del secondo '900 (con Bruno Maderna) e anche la contemporaneità, per non tradire l'antica vocazione dell'orchestra che agli esordi le aveva affidato Luciano Berio.

In questo senso, si legge in una nota, significativa è la commissione di tre partiture ispirate alla Divina Commedia nell'occasione del settimo centenario della morte di Dante: prime assolute dell'americano Richard Danielpour (presentata nel concerto inaugurale dell'8 ottobre), di Lamberto Curtoni (29 ottobre) e Alberto Cara (12 novembre). (ANSA).