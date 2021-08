Martina Rossi: Cassazione rinvia udienza al 7 ottobre

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - Rinviata al prossimo 7 ottobre l'udienza per la morte della studentessa ligure Martina Rossi per la quale sono stati condannati a 3 anni di reclusione per omicidio colposo due giovani toscani, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. Lo ha deciso la sezione feriale della Cassazione accogliendo l'istanza della difesa. L'udienza di ottobre si terrà davanti alla Quarta sezione penale. Il reato in base a quanto si è appreso non maturerà prima del 16 ottobre.

