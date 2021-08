Incidente sul lavoro: muore tecnico sub in mare a Piombino

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - Un sub 39enne è morto stamattina mentre lavorava in mare alle vasche di un impianto di itticoltura di Piombino (Livorno) nel golfo di Follonica (Grosseto), per un probabile urto con un'imbarcazione a circa due miglia dalla costa. A dare l'allarme i colleghi dell'uomo che è stato recuperato in stato di incoscienza da una motovedetta della Capitaneria di porto di Piombino. Al medico del 118 intervenuto con un'ambulanza non è rimasto altro che constatare il decesso. Accertamenti di polizia giudiziaria di Capitaneria e Polmare, su delega della procura di Livorno, per stabilire la dinamica dell'incidente. (ANSA).