Domani su ANSA.IT il direttore degli Uffizi Eike Schmidt

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt sarà l'ospite domani di un FORUM ANSA in onda a partire dalle 12.00 su ANSA.IT . Con lui parleremo dei numeri dei visitatori che tornano a crescere dopo il buio della pandemia Covid con le nuove prospettive per il museo e per il turismo da qui al prossimo anno. Ma anche delle novità per gli interventi di messa in sicurezza del celeberrimo Corridoio Vasariano e la road map per la sua riapertura al pubblico, delle nuove sale in preparazione per l'autunno e di tutte le occasioni da non perdere legate agli Uffizi diffusi. (ANSA).