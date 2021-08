Covid: Toscana, altri 2 morti, +3 i pazienti in intensive

(ANSA) - FIRENZE, 26 AGO - Altri 677 nuovi positivi (età media 36 anni) e altri due morti (a Firenze e Pistoia, , età media 61,5 anni) nel report delle 24 ore diffuso dalla Regione Toscana. Il totale delle vittime sale a 6.995 nella regione.

I nuovi casi portano a 268.653 (+0,3% in un giorno) il totale dei positivi nella regione dall'inizio della pandemia.

Anche i guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 249.906.

In un giorno ci sono state 755 guarigioni virali, a tampone negativo.

Gli attualmente positivi sono oggi 11.752 (-0,7% su ieri): tra loro i ricoverati sono 440 (+21 su ieri, +5%) di cui 43 in terapia intensiva (tre persone in più, +7,5%). Altre 11.312 persone positive sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-101 su ieri, -0,9%). Ci sono in quarantena domiciliare 11.620 persone (+25 su ieri, +0,2%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).