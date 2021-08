Vaccini: Ordine, 'Asl segnala 5 medici Firenze, sospendiamo'

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - "Scatteranno a breve le prime sospensioni di operatori sanitari fiorentini che non si sono vaccinati. L'Ordine dei medici della provincia di Firenze ha ricevuto le lettere dall'Asl, che sta chiudendo l'istruttoria: per il momento ci sono stati segnalati cinque nominativi. Domani si riunirà il consiglio straordinario per le sospensioni". Lo annuncia il presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze Pietro Dattolo.

"Ricevute le lettere - spiega - l'Ordine prende atto dell'inadempienza e ratificherà la sospensione. Il provvedimento riguarderà quattro nominativi individuati dall'Asl" mentre il quinto ha la prenotazione per il vaccino il 30/8. (ANSA).