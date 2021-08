Parcheggiatore abusivo aggredisce turisti per soldi, arresto

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - Prima ha chiesto denaro sostenendo che bisognava pagare il parcheggio dell'auto, poi ha iniziato a sbattere i pugni sul mezzo anche dopo che gli era stato dato un euro e, infine, ha tirato uno schiaffo e un pugno, rispettivamente ad una donna e a suo marito. Per questo un 25enne, parcheggiatore abusivo, è stato arrestato ieri a Firenze con le accuse di estorsione aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto nei pressi del Parco delle Cascine, vittime una famiglia di turisti abruzzesi. Il giovane, fanno sapere gli investigatori, è stato fermato dalla polizia dopo un movimentato arresto durante il quale ha opposto anche resistenza agli agenti. I quattro turisti - padre, madre e due figli - avevano appena parcheggiato la loro autovettura in piazza Vittorio Veneto quando si è avvicinato l'uomo che, sbattendo i pugni sul cofano del mezzo dei malcapitati, pretendeva denaro per il pagamento del parcheggio. A dare l'allarme è stato un passante che ha assistito alla scena.

Il 25enne, somalo, già noto alle forze dell'ordine, si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano: nei suoi confronti la questura di Firenze sta valutando i presupposti per l'emissione del 'Daspo urbano'. (ANSA).