Incendi: fiamme in casa Capannori, 4 evacuati

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - I vigili del fuoco del comando di Lucca stanno intervenendo dalle ore 17.10 circa per un incendio appartamento a Capannori (Lucca), quattro le persone che sono state prese in carico dai sanitari del 118 per i controlli del caso. e due gli appartamenti che sono risultati momentaneamente inagibili, in attesa del ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.

Ad essere interessata dalla fiamme è stata la camera da letto dell'appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina, fanno sapere i soccorritori, ma il fumo ha invaso anche le altre stanze. Una delle quattro persone è stata tratta in salvo tramite l'utilizzo dell'autoscala. (ANSA).