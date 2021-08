Covid: Toscana, altri 7 morti in 24 ore, età media 66 anni

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - Altri 654 nuovi positivi (età media 38 anni) e altri sette morti per Covid in un solo giorno (età media 66,4 anni, il giorno prima erano stati otto) secondo il report delle 24 ore della Regione. Gli ultimi decessi sono stati a Firenze (quattro) e a Prato (tre) e portano a 6.993 il totale delle vittime in Toscana.

I nuovi casi rilevati fanno salire a 267.976 (+0,2% sul giorno precedente) il totale in Toscana dall'inizio della pandemia. I guariti sono stati 926 in un giorno (a tampone negativo) e crescono in percentuale doppia (+0,4%) rispetto ai nuovi positivi, raggiungendo quota 249.151 (93% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 11.832 (in calo, -2,3% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 419 (meno sette persone su ieri il saldo, -1,6%) di cui 40 in terapia intensiva (uno in meno il saldo). Altre 11.413 persone positive sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-272 su ieri, -2,3%). Ci sono inoltre 11.595 persone in quarantena fiduciaria (-72 su ieri, -0,6%), isolate in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).