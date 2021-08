Vaccini: Toscana,fascia 20-29enni più vaccinata di 30-49enni

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - In Toscana sono stati somministrati "4 milioni e 708mila vaccini". Lo ha reso noto su Fb il presidente della Regione Eugenio Giani che ha allegato anche uno schema di dettaglio delle dosi per fasce di età. Il 98% di persone di età superiore agli 80 anni ha ricevuto la prima dose, l'89% nella fascia 70-79 anni. La percentuale scende all'85% per la fascia 60-69 anni (più l'1% di prenotati), al 78% per 50-59 anni (più il 3% di prenotati), al 71% per 40-49 anni (più 5% di prenotati), al 69% per 30-39 anni (più 7% di prenotati). Percentuali più alte per la fascia d'età compresa tra i 20 e i 29 anni (74% e 16% di prenotati), mentre per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni la prima dose è stata somministrata al 49% (i prenotati sono il 12%). (ANSA).