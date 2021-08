Green pass: Comune Firenze, 'white card' Usa è equivalente

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - "La White Card statunitense rilasciata dalle autorità Usa ai cittadini americani che hanno completato il ciclo vaccinale è stata equiparata dal ministero della Salute italiano al Green Pass italiano/comunitario con circolare del 28 giugno scorso". Lo ricorda l'assessore all'Università del Comune di Firenze, Elisabetta Meucci, in riferimento ad alcune segnalazioni da parte delle università straniere a Firenze. "Il ritorno a Firenze degli studenti universitari statunitensi pone il problema oggettivo della verifica delle loro certificazioni verdi ai fini della vigente normativa nazionale - spiega Meucci -. Trattandosi di cittadini extracomunitari, che ovviamente non hanno accesso diretto al Sistema sanitario regionale e che quindi non possono ricevere il Green Pass italiano/comunitario, gli operatori locali potrebbero trovarsi in oggettiva difficoltà operativa. Per questo, voglio ricordare che il cittadino statunitense che si è regolarmente vaccinato negli Usa è munito di un'apposita certificazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, con l'indicazione delle date della somministrazione e del tipo di vaccino somministrato; si tratta della cosiddetta 'White Card' con il logo della Cdc, l'equivalente statunitense del nostro Iss". "Tale certificazione cartacea - conclude -, come conferma anche il presidente di Aacupi Fabrizio Ricciardelli, è stata ufficialmente approvata come valida e dunque equivalente al Green Pass dal Ministero della Salute con la circolare del 28 giugno 2021. Pertanto, l'operatore locale potrà accertare la situazione del cittadino statunitense controllando fisicamente tale 'White Card' che riporta tutte le informazioni richieste dalla normativa italiana". (ANSA).