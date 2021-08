Covid: Toscana, 8 morti in un giorno, ricoverati +4,7%

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - Otto morti nelle ultime 24 ore per Covid in Toscana e altri 537 nuovi positivi (età media 37 anni): lo riferisce la Regione. I nuovi decessi sono stati a Firenze (cinque), Lucca, Pisa, Siena. Il totale delle vittime sale a 6.986 nel territorio regionale. Con i nuovi casi salgono invece a 267.322 (+0,2%) i positivi totali dall'inizio della pandemia.

Anche i guariti - che sono stati 615 virali in un giorno, con tampone negativo - crescono dello 0,2% e raggiungono quota totale di 248.225.

Gli attualmente positivi sono oggi 12.111 (lieve calo, -0,7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 426 (+19 su ieri, +4,7%) di cui 41 in terapia intensiva. Altre 11.685 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-105 su ieri, -0,9%). Ci sono inoltre 11.667 (+33 persone rispetto a ieri, più 0,3%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl per contatti avuti con persone contagiate. (ANSA).