Calcio: Fiorentina; colpo Torreira, il regista per Italiano

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - La Fiorentina ha abbracciato Lucas Torreira: il centrocampista uruguaiano classe '96 è arrivato oggi a Firenze dopo un volo Londra-Pisa ed è pronto a cominciare la sua terza esperienza nel calcio italiano dopo quelle con il Pescara nel 2014 e con la Sampdoria dal 2016 al 2018 prima del trasferimento all'Arsenal per 30 milioni. Reduce da una stagione in prestito all'Atletico Madrid Torreira approda in viola in prestito oneroso per circa 1,5 milioni e il riscatto fissato intorno ai 15. Dopo le visite mediche, come da protocollo, il giocatore che rivestirà il ruolo di regista nel gioco di Vincenzo Italiano dovrà stare cinque giorni in bolla anche se la Fiorentina confida in un accorciamento dei tempi essendo l'uruguaiano vaccinato con doppia dose: l'auspicio è metterlo a disposizione dell'allenatore per la partita di sabato al Franchi con il Torino contro cui sarà convocabile intanto l'altro neo acquisto, il difensore Matija Nastasic, ufficializzato prima della trasferta persa con la Roma. (ANSA).