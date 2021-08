Ubriaco alla guida, denunciato e via patente

(ANSA) - FIRENZE, 23 AGO - Era al voltante con un tasso alcolemico oltre quattro volte il limite consentito, patente ritirata e denunciato per guida in stato di ebbrezza. E' accaduto in via Panciatichi a Firenze intorno alle 3 della scorsa notte.

L'uomo è stato fermato dai poliziotti che hanno notato l'auto mentre procedeva a zig-zag. (ANSA).