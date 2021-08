Borja Valero firma per il Centro Storico Lebowski

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Il Centro Storico Lebowski comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Borja Valero Iglesias". Comincia così il comunicato diffuso via social dalla società dilettantistica fiorentina per annunciare la firma del centrocampista spagnolo. Dopo aver lasciato a 36 anni il calcio professionistico, l'ex viola ha scelto di sposare la causa di una squadra fondata nel 2010 da un gruppo di tifosi, che si basa sull'azionariato popolare ed è molto attiva nel sociale, e questa stagione parteciperà al campionato di Promozione.

L'annuncio ufficiale è stato accompagnato anche da una foto che immortala Borja Valero, una carriera tra Real Madrid, Maiorca, West Bromwich Albion, Villarreal, Fiorentina e Inter, mentre firma il contratto alla presenza della presidente Ilaria Orlando e della vicepresidente Matilde Emiliani. L'ex centrocampista, che ha appena cominciato l'attività di commentatore per Dazn (ha esordito sabato scorso a San Siro per Inter-Genoa), vestirà la maglia numero 20, la stessa indossata a lungo nel corso della carriera e anche con i viola. (ANSA).