Esultanza sposini Usa, 'falchi' bloccano ladri loro bagagli

(ANSA) - FIRENZE, 21 AGO - Grande esultanza di una coppia di giovani sposi degli Stati Uniti, marito e moglie di 25 anni, per ringraziare i Falchi della questura che hanno visto e bloccata i ladri dei loro oggetti dall'auto presa a noleggio. Obiettivo, i bagagli rimasti anche in bella vista nella vettura. In manette un uomo di 60 anni di Catania e una donna romana di 44: lui aveva rotto un finestrino, mentre lei faceva da "palo".

I Falchi li hanno notati agire presso la vettura, parcheggiata in via delle Porte Sante, mentre gli 'sposini' si beavano del panorama di Firenze dal piazzale Michelangelo. Il 60enne ha rotto un finestrino e ha avviato il saccheggio riuscendo a portare via con la complice una grossa valigia, un computer e due zaini, documenti compresi. Tuttavia l'andamento insolito della coppia di malintenzionati sui viali, con la camminata appesantita dalla refurtiva, è stato notato dai 'Falchi' della Squadra Mobile che in quel momento stavano pattugliando quella zona impegnati in un mirato servizio di contrasto ai reati predatori. Così in pochi attimi i fuggitivi si sono ritrovati circondati dalle moto degli agenti, che lavorano in abiti civili, non in divisa, e per loro sono subito scattate le manette per furto aggravato in concorso.

Recuperati pure un notebook, un orologio del valore oltre un migliaio d'euro e i passaporti delle vittime, poco dopo rintracciate dalla polizia.

I due turisti americani hanno espresso la loro gioia per il recupero delle loro cose manifestando con clamore la propria riconoscenza alla polizia di Stato. (ANSA).