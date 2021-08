Covid: Toscana; tasso nuovi positivi scende al 4,72%

(ANSA) - FIRENZE, 21 AGO - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 639 su 13.544 test di cui 8.068 tamponi molecolari e 5.476 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,72% (11,6% sulle prime diagnosi) ed è in discesa rispetto a ieri. E' quanto emerge dalla consueta nota quotidiana che il presidente Eugenio Giani diffonde sui social. Rispetto a ieri, infatti, il rapporto tra nuovi positivi rilevati ed esami effettuati è calato (ieri era del 5,52%). Il precedente rilevamento giornaliero aveva dato 700 nuovi casi positivi in 24 ore su 12.681 esami totali di cui 7.767 tamponi molecolari e 4.914 test rapidi. (ANSA).