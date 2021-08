Covid: Toscana, altri 4 morti in un giorno, positivi -0,9%

(ANSA) - FIRENZE, 21 AGO - Altri 639 nuovi positivi (età media 36 anni) e altri quattro morti per il Covid (età media 69,5 anni, due deceduti a Lucca, uno ciascuno a Firenze e Arezzo) in un giorno in Toscana secondo il report della Regione.

Il totale delle vittime in Toscana sale a 6.974 persone.

Salgono invece a 265.757 i casi totali dall'inizio della pandemia (+0,2%) mentre i guariti sono stati 744 nelle 24 ore e crescono in percentuale un po' di più dei nuovi positivi (+0,3%) raggiungendo quota 246.518 totali. Attualmente i positivi sono 12.265 (-0,9% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 374 (+3 unità) di cui 41 in terapia intensiva (dato a saldo invariato su ieri).

Altri 11.891 positivi sono in isolamento a casa "poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (-112 unità su ieri, pari al -0,9%).

Ci sono inoltre 11.697 persone (-41 unità su ieri, -0,3%) isolate in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate e devono osservare la quarantena fiduciaria. (ANSA).