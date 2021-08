Vaccini, scritte No vax anche a drive tamponi di Empoli

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 20 AGO - Dopo il drive through di Castelfiorentino (Firenze), anche quello di Empoli (Firenze) è stato oggetto di atti vandalici con scritte di stampo no vax.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per raccogliere informazioni ed estendere le indagini. Come accaduto a Castelfiorentino, anche in questo caso le scritte riportano la firma del gruppo 'Vivi perché liberi - Forza di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani'.

In particolare, sono state lasciate delle scritte con vernice rossa per disincentivare le persone a sottoporsi ai tamponi. Tra queste: 'Non fate il tampone', e 'Basta menzogne, i tamponi farlocchi alimentano questa falsa pandemia'. L'attività del centro comunque non è stata interrotta. (ANSA).