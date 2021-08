Rave: controlli anti-assembramento in comuni vicini

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Prosegue il monitoraggio ad ampio raggio delle forze dell'ordine nei comuni vicini all'area del rave che si è svolto per sei giorni nel viterbese. L'attenzione, in particolare, è rivolta alle località turistiche della provincia e il lago di Bolsena, per evitare che possano crearsi assembramenti. Proprio a Campi di Bisenzio sulle rive del lago si erano radunati ieri circa 300 persone con camper e auto, che sono state invitate ad allontanarsi.

Oltre tremila, finora, gli identificati per il rave. Vanno avanti le indagini per identificare altri partecipanti del maxy rave e individuare gli organizzatori. Sotto la lente anche i social da cui è partito il tam tam per l'evento di Ferragosto che ha chiamato a raccolta giovani da tutta Europa. (ANSA).