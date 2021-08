Perde un occhio in rissa a Firenze, indagini

(ANSA) - FIRENZE, 19 AGO - Indagini dei carabinieri per la vicenda di un 36enne ivoriano che ha perso un occhio a seguito di una lite violenta a Firenze, in piazza della Stazione. E' successo ieri sera dove una pattuglia dell'Arma è intervenuta mentre il 118 aveva appena soccorso l'ivoriano che presentava una grave ferita ad un occhio.

Dopo verifiche sulle immagini della videosorveglianza è stato appurato che, poco prima, nei pressi della fermata Alamanni della tramvia, l'uomo era stato coinvolto in una lite con altri quattro-cinque soggetti, ancora non identificati. All'ospedale di Careggi intanto gli veniva diagnosticata la perdita dell'occhio sinistro a causa dei colpi. (ANSA).