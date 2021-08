Bovini pascolano in terreni altrui, denunciati 3 allevatori

(ANSA) - MONTAIONE (FIRENZE), 19 AGO - Tre persone che gestiscono un allevamento di bovini a Montaione (Firenze) sono stati denunciati dai carabinieri forestali per aver condotto la propria mandria in terreni non di loro proprietà, provocando danni ad alcune aree di pascolo, a coltivazioni e a una serie di recinzioni. I militari, assieme ai tecnici veterinari dell'Asl Toscana Centro, hanno eseguito vari sopralluoghi e raccolto informazioni sulla errata gestione degli animali, circa 80 capi i quali non avevano a disposizione un'adeguata recinzione nel luogo in cui dovevano essere contenuti, realizzata in modo difforme da quanto dichiarato al Comune nella comunicazione d'inizio attività. Il mandriano, rintracciato dai carabinieri forestali, non è stato infatti in grado di ricondurre i suoi bovini all'interno del proprio recinto. Assieme ai proprietari dovrà rispondere adesso dei reati di invasione dei terreni, danneggiamento e pascolo abusivo. (ANSA).