Covid, in Toscana altri 2 decessi, 39 in terapia intensiva

(ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - Sono 675 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 2 decessi: un uomo e una donna con un'età media di 79,5 anni. Sempre in crescita i ricoverati che sono 354 (7 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (+1). Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 263.574 i casi di positività e 6960 le vittime.

I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 244.446 (92,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 12.168, -0,9% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 9.715 tamponi molecolari e 5.059 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 6.527 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,3% è risultato positivo. (ANSA).