Incendi: vento alimenta nuovi roghi in Garfagnana e Maremma

(ANSA) - FIRENZE, 17 AGO - Ancora incendi in Toscana. Due roghi sono divampati in zone diverse, uno nei boschi di Sant'Andrea di Gallicano (Lucca), nella Valle del Serchio, dove stanno intervenendo due elicotteri per contenere la propagazione del fronte. La zona è particolarmente impervia. A terra, riferisce la Regione, ci sono squadre al lavoro, il direttore operazioni della Unione dei comuni Garfagnana e vigili del fuoco a presidiare le abitazioni e altre strutture civili.

Fiamme anche a Campagnatico (Grosseto) dove è divampato un incendio con un fronte di 300 metri che sta interessando un terreno incolto, oliveti e bosco. Sul posto sta operando un elicottero e stanno intervenendo operai forestali e il direttore operazioni dell'Unione comuni Metallifere con cinque squadre di volontariato regionale antincendio. Su entrambi gli incendi le operazioni sono ostacolate dal vento che alimenta le fiamme. Per il momento non risultano colpite abitazioni.

La Regione Toscana ricorda che in questo periodo vige il divieto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio della Toscana. Interventi su altri incendi ci sono stati sempre nel pomeriggio. Uno è scoppiato vicino a Castelfiorentino (Firenze), in località Santo Stefano. Le fiamme si sono sviluppate da un terreno incolto e si sono propagate a un bosco vicino. Sono state impegnate squadre di volontari antincendi boschivi (Aib) e i vigili del fuoco. Attivato un elicottero antincendio. Operazioni di spegnimento a Vicarello (Livorno). Al lavoro, su richiesta dei vigili del fuoco, due elicotteri del sistema regionale antincendio e cinque squadre del volontariato Aib. Fiamme anche in montagna, in Casentino, nel comune di Bibbiena (Arezzo): interessato un bosco misto a conifere e ceduo. Le fiamme sono state spente con l'utilizzo di un elicottero ed il lavoro a terra di squadre. I danni, dice la Regione Toscana, sono stati contenuti grazie alla rapidità dell'intervento.