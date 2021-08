Covid: Toscana, 5 morti in un giorno, 38 in terapia intensiva

(ANSA) - FIRENZE, 17 AGO - Ancora cinque morti per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il report giornaliero che riferisce di altri 396 nuovi casi di positivi (età media 37 anni). I cinque deceduti sono di Firenze (3), Lucca e Arezzo. In Toscana sono ora 262.899 i casi totali di positività al Coronavirus, (+0,2% sul giorno precedente). Stesso incremento percentuale dei guariti che sono stati 505 in un giorno a tampone negativo (+0,2%) e raggiungono il totale di 243.667 unità.

Gli attualmente positivi sono oggi in lieve calo a 12.274 totali (-0,9%) su ieri. Tra loro i ricoverati sono 347 (+13 persone su ieri, +3,9%) di cui 38 in terapia intensiva (una persona in più). Altre 11.927 persone positive sono in isolamento a casa con "sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere" o senza sintomi (-127 su ieri, -1,1%). Ci sono inoltre 12.038 (-263 su ieri, -2,1%) persone, anch'esse isolate in quarantena domiciliare, in sorveglianza attiva delle Asl e di altre autorità pubbliche per contatti con persone contagiate.

Il totale delle vittime sale a 6.958 unità, così ripartite fra le province: 2.245 a Firenze, 608 a Prato, 637 a Pistoia, 529 a Massa Carrara, 671 a Lucca, 704 a Pisa, 418 a Livorno, 524 ad Arezzo, 340 a Siena, 191 a Grosseto, più 91 persone decedute sul suolo toscano ma residenti fuori regione.

La Toscana è 11/a in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 7.167 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.500 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 9.368 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 8.439, Pisa con 7.523, la più bassa Grosseto con 4.612x100.000. (ANSA).