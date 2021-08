Autocisterna in fiamme a Capalbio vicino a stazione di servizio

(ANSA) - CAPALBIO (GROSSETO), 17 AGO - La statale Aurelia è rimasta interrotta durante l'incendio di un'autocisterna che trasportava circa 37.000 litri di kerosene e che è andata in fiamme per cause in via di accertamento durante la manovra di uscita da un distributore di carburanti nei pressi di Capalbio (Grosseto). E' successo nel pomeriggio sulla corsia nord al km 130+500. La colonna di fumo si poteva vedere a chilometri di distanza. Non ci sono persone coinvolte, non risultano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'Anas appena è stato possibile ha riaperto al traffico una corsia con senso unico alternato fino al ripristino delle complete condizioni di sicurezza per il transito dei veicoli. (ANSA).