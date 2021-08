Incendi, rogo in Versilia, evacuate 10 persone nella notte

(ANSA) - LUCCA, 16 AGO - Continuano a bruciare in Versilia le colline di Valdicastello, nel comune di Pietrasanta (Lucca), dove da ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di contenimento e di spegnimento delle fiamme, e dove a scopo precauzionale nella notte sono state fatte evacuare 10 persone, tra le quali anche bambini e anziani.

Le fiamme sono infatti arrivate fino a circa 70-80 metri di distanza da alcune abitazioni. È stato anche necessario disabilitare un traliccio dell'alta tensione investito dalle fiamme. Sul posto, per seguire l'evolversi della situazione, è arrivata e rimasta per tutta la notte l'assessore all'ambiente di Pietrasanta Tatiana Gliori. Le operazioni di spegnimento proseguono da parte dell'antincendio boschivo della Regione Toscana da terra con le squadre antincendio e da cielo con l'ausilio di elicotteri, supportati dall'ufficio della protezione civile comunale e dalla polizia municipale e delle associazioni di volontariato che si stanno occupando delle attività di supporto e logistica. Le squadre antincendio stanno lavorando ora per evitare che le fiamme si diffondano anche sul versante di Capezzano Monte. (ANSA).