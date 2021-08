Tenta dare fuoco a supermercato Pisa e fugge, indagini

(ANSA) - PISA, 14 AGO - La polizia di Pisa sta indagando su un tentativo di attentato incendiario, per fortuna senza gravi conseguenze, compiuto oggi intorno alle 13 contro un supermercato alla periferia della città. Un uomo, probabilmente straniero, è entrato nel punto vendita con un secchio pieno di liquido infiammabile a cui ha dato fuoco appena varcata la soglia, per poi scappare. Le fiamme hanno semplicemente sciolto il contenitore e annerito parte di una cassa, senza ulteriori danni a cose o persone.

Durante l'azione l'uomo non avrebbe pronunciato frasi a sfondo né politico, né religioso. Sono in corso le ricerche del fuggitivo e al momento sono ignoti i motivi del gesto. Gli inquirenti stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. (ANSA).