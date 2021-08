Palio Siena, sindaco, mancano condizioni per uno straordinario

(ANSA) - SIENA, 14 AGO - "Non ci sono le condizioni per correre un Palio straordinario". Lo ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi al termine dell'incontro con il prefetto Maria Forte e il questore Costantino Capuano. "Sono state valutate delle deroghe ad una norma che prevede misure stringenti - ha spiegato De Mossi - ma queste deroghe bisogna che arrivino direttamente dal Governo. Al momento non ci è concesso di svolgere la nostra Festa".

Una decisione quella di oggi attesa dalla città che, a causa della pandemia, non corre un Palio dal 16 agosto 2019. Anche nel 2020 le due carriere del Palio di Siena non sono state disputate a causa del Covid. Nella sua storia il Palio di Siena non si era corso solo in occasione di eventi straordinari. La prima volta il 16 agosto 1723 per la morte del Granduca Ferdinando II di Toscana, un'altra nel 1855 furono annullate entrambe le carriere per un'epidemia di colera. Poi, in tempi più recenti, non si sono corsi i Palii nel 1940 e nel 1944 a causa della Seconda Guerra Mondiale. "Il Palio è una festa di libertà e di popolo.

Siamo consapevoli dell'emergenza sanitaria ma ritengo sia meglio non fare nulla che fare una cosa totalmente diversa dal Palio", ha concluso il sindaco. Nei prossimi giorni ci saranno comunque ulteriori incontri tra il Comune e l'Asl, la Protezione civile, i priori delle Contrade. La decisione finale è attesa entro 10 giorni. (ANSA).