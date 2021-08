Incendi: rogo in azienda smaltimento amianto nel Senese

(ANSA) - POGGIBONSI (SIENA), 14 AGO - Un incendio è scoppiato in un capannone all'interno dell'azienda Ecogest di Poggibonsi (Siena), che si occupa di bonifica e smaltimento di amianto ed eternit. Le fiamme, ora sotto controllo, si sono sviluppate poco dopo le 11 e un'alta colonna di fumo nero si è alzata dal rogo.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con squadre da Siena e da Firenze. Presente anche il vicesindaco di Poggibonsi Nicola Berti che insieme ad Arpat sta valutando se emanare un'ordinanza per eventuali misure di sicurezza per la cittadinanza. (ANSA).