COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 13 AGO - La curva del contagio per il Covid risale in modo costante nella settimana in Toscana dove secondo dati ministeriali sul periodo 6-12 agosto l'incidenza è la più alta tra le regioni italiane dopo Sardegna e Sicilia, mentre l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) registra nel suo monitoraggio giornaliero, sempre per la Toscana, un aumento dell'occupazione di letti nei reparti di terapia intensiva al 6% (+1%). In tutta la settimana ogni report della Regione ha dovuto contare un notevole numero di nuovi positivi (altri 819 nelle ultime 24 ore) e persone morte per Covid, una striscia che non si ferma e che viene accompagnata da un rialzo dei ricoverati nei reparti dedicati negli ospedali (ultimo dato, 295 pazienti, fra cui 32 sono quelli in terapia intensiva). Sempre nelle ultime 24 ore ci sono state altre quattro vittime (il totale regionale va a 6.944) e i positivi sono in crescita a 12.117 unità più altre 12.528 anch'esse isolate, ma in quarantena cautelativa, per aver avuto contatti con persone contagiate. Notevole l'impegno sul fronte vaccinazione: è stata superata quota 1.000 somministrazioni in sei giorni grazie alla campagna col camper di 'GiovaniSìVaccinano' in spiaggia sulla costa toscana. L'80% di chi ne ha fruito era sotto i 50 anni e per il 33% sotto i 16.

Record, al momento, a Castiglione della Pescaia (Grosseto) con 228 dosi al camper: la località turistica, dati i flussi estivi dei vacanzieri, prosegue alzando altri argini, cioè tamponi gratis alla farmacia comunale e vaccinazione senza prenotazione in un punto dosi sul lungomare e al campo da golf di Punta Ala.

Dal 16 agosto, poi, anche in Toscana accesso libero ai vaccini per la fascia 12-18 anni: possono avere la somministrazione senza prenotazione negli hub, purché accompagnati dal padre e dalla madre insieme, oppure da un solo genitore purché abbia la delega o l'autocertificazione dell'impossibilità per l'altro di essere presente. (ANSA).