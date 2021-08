Coppa Italia: Fiorentina vola ai 16/i, 4-0 al Cosenza

(ANSA) - FIRENZE, 13 AGO - La Fiorentina ha battuto 4-0 il Cosenza nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia nella serata che ha visto il debutto ufficiale sulla panchina viola di Vincenzo Italiano. Mattatore il corteggiatissimo Dusan Vlahovic che ha segnato dopo appena quattro minuti su assist del neo viola Nico Gonzalez e realizzato il bis nel recupero del primo tempo: per l'attaccante serbo che il club viola spera di convincere a rinnovare respingendo l'assalto di Atletico Madrid e Tottenham un ottimo inizio di stagione, contrassegnato anche da un palo.

Applaudito dai 3600 spettatori tornati al Franchi dal 22 febbraio 2020 (aperte Maratona e Tribuna), Vlahovic ha a sua volta ricambiato confermando un forte legame con i tifosi. La rete del 2-0 è stata messa a segno da Gonzalez sempre nei primi 45 minuti che ha preso anche una traversa (debutto convincente per l'argentino costato 29 milioni) e bello il gol del definitivo 4-0 realizzato a inizio ripresa da Venuti contro un avversario appena ripescato in B al posto del Chievo. Tra i viola debutto anche per il giovane Maleh mentre in difesa Italiano si è affidato a Pezzella e Milenkovic nonostante siano dati in partenza. Al prossimo turno la Fiorentina affronterà la vincente fra Benevento e Spal.