Uccide la fidanzata e chiama 112, arrestato nel Grossetano

(ANSA) - GROSSETO, 12 AGO - Un uomo è stato arrestato per l'omicidio della compagna. E' successo la notte scorsa vicino a Monterotondo Marittimo (Grosseto). Ad allertare le forze dell'ordine è stato l'uomo stesso, che intorno a mezzanotte ha telefonato ai carabinieri confessando l'omicidio appena commesso. I militari lo hanno localizzato e poi trovato in lacrime e con i vestiti sporchi di sangue davanti all'auto con all'interno il corpo della donna che aveva una ferita di coltello alla gola. Il coltello è stato trovato vicino al cadavere. I militari hanno dovuto prima calmare l'uomo dopodiché lo hanno condotto in caserma anche con qualche difficoltà dato che, una volta fatto salire a bordo di un'auto dell'Arma, nel tragitto ha iniziato a dare in escandescenza sfondando un vetro della vettura. Poi, già in base ai primi accertamenti è stato tratto in arresto. Sono da chiarire al momento i motivi dell'uccisione della fidanzata, le indagini sono in corso. La vittima è Silvia Manetti, 46 anni, vedova, madre di due figli di 10 e 14 anni: lavorava in un locale di Monterotondo, paese dove la coppia aveva deciso di trasferirsi da poco tempo, con il consolidarsi della loro relazione. L'ha uccisa il nuovo compagno, Nicola Stefanini, 48 anni, operaio in un'azienda del posto. Sempre secondo le ricostruzioni dei carabinieri, la coppia era stata ieri sera a cena fuori. Poi in auto i due si sono spostati nell'interno, verso località Campetroso, luogo dell'omicidio distante dal capoluogo, Monterotondo. Sempre secondo una ricostruzione, il 48enne guidava l'auto e l'ha accostata sul bordo della statale 398 tra campi coltivati a vigne e oliveti, in un posto appartato. Silvia Manetti è stata trovata uccisa nel posto del passeggero, mentre il coltello a serramanico usato dall'omicida è stato trovato sul sedile di guida. Nicola Stefanini è stato condotto, sotto choc, nella caserma di Massa Marittima ed è in attesa di essere trasferito in carcere. Il pm Anna Pensabene interrogherà l'uomo quando sarà nelle condizioni adatte.