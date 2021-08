Fiorentina: Italiano, non esiste un problema Vlahovic

(ANSA) - FIRENZE, 12 AGO - "E' un mercato strano e imprevedibile ma per quel che vedo ogni giorno non esiste un problema Vlahovic, sono convinto che lui abbia in testa solo la Fiorentina". Lo ha detto l'allenatore della squadra viola, Vincenzo Italiano, alla vigilia dell'esordio ufficiale della stagione, domani alle 21 al Franchi in Coppa Italia contro il Cosenza.

"In allenamento mostra sempre la solita voglia e la solita fame - ha aggiunto il nuovo tecnico viola parlando dell'attaccante nel mirino di molte big, fra cui l'Atletico Madrid che secondo voci sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni -. Sapevo che Dusan è un giocatore forte ma mi ha molto impressionato, è un ragazzo che ci tiene, un grande trascinatore. Ovvio che il mercato ancora aperto rappresenta una difficoltà per tutti e dipende sempre dalla volontà del calciatore ma come ho detto lui è sempre 'sul pezzo' e io non ho mai chiesto garanzie sulla sua permanenza". (ANSA).