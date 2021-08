Falsi: Gdf, merce nascosta in buche nelle pinete a Follonica

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 12 AGO - La guardia di finanza ha scoperto che nelle pinete e nella boscaglia a ridosso del litorale di Follonica (Grosseto) viene nascosta in 'buche segrete' la merce contraffatta proposta dai venditori abusivi sulle spiagge. Contati in un sequestro solo oltre 200 pezzi di altissimo valore di prodotti recenti di marchi celebri come Gucci e Nike. La notte scorsa c'è stato un blitz con militari delle Fiamme Gialle che si sono appostati in una località dove i contrabbandieri interrano e disseppelliscono al momento della vendita illegale la merce contraffatta. Intorno alle 4 i finanzieri hanno notato movimenti sospetti nel buio della vegetazione, quindi è scattato un dispositivo per fermare ed identificare i malviventi. Grazie al favore della notte sono scappati ma dopo un'accurata ricerca, c'è stata la sorpresa: sono state individuate alcune buche, scavate nella terra e ricoperte con mimetismi di vario tipo (aghi di pino, sterpaglia, foglie). Dentro c'erano diversi sacchi contenenti articoli contraffatti di alto pregio e valore tra cui borse e scarpe che sarebbero state vendute 'in nero' e senza alcuna garanzia ad improvvidi acquirenti, anche per centinaia di euro a pezzo. Il valore complessivo al minuto di quanto sequestrato è di circa 10.000 euro. Le indagini proseguono per risalire alla 'filiera di approvvigionamento' ed ai soggetti implicati. (ANSA).