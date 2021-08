Covid: Toscana, contagi in salita, altri 876 e tasso a 6,40%

(ANSA) - FIRENZE, 12 AGO - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 876 su 13.691 test di cui 9.109 tamponi molecolari e 4.582 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,40% (13,6% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Toscana Eugenio Giani nel suo consueto aggiornamento della mattina usando i social.

Rispetto a ieri i nuovi contagi rilevati si mantengono in numero consistente e proseguono la risalita per il terzo giorno consecutivo in regione: erano stati 774 quelli nuovi nelle 24 ore precedenti, su un numero maggiore di tamponi e test (15.718 in totale), mentre il tasso di nuovi casi sugli esami effettuati era inferiore (4,92%). (ANSA).