Caldo: a Firenze domani e sabato codice rosso, previsti 40°C

(ANSA) - FIRENZE, 12 AGO - Picco dell'ondata di calore domani 13 agosto e sabato 14 agosto a Firenze, con previsione di codice rosso: per oggi, spiega il Comune in una nota, è stato confermato il codice arancione con una temperatura massima prevista di 38 gradi, ma domani si arriverà a 39 e sabato a 40 gradi.

Il Comune invita a offrire assistenza alle persone a maggiore rischio: in questo senso, l'assessore al Welfare e presidente della Società della salute di Firenze (Sds) Sara Funaro, ha rinnovato l'appello ai medici di famiglia: "Segnalateci gli anziani soli e le persone fragili per l'inserimento nel servizio di sorveglianza attiva", ha affermato.

Il Comune, come di consueto, invita anche a non uscire nelle ore più calde, a bere molti liquidi e a dare molta acqua fresca agli animali domestici. Inoltre serve vestire abiti comodi e leggeri, fare pasti sobri ed evitare le bevande alcoliche.

