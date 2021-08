Dante: maratona Bagno Vignoni, tutti a declamare la Commedia

(ANSA) - SAN QUIRICO D'ORCIA (SIENA), 11 AGO - Sabato 11 e domenica 12 settembre speciale 'Maratona dantesca', con 'open call' pubblica per declamare i canti della Divina Commedia, nella piazza 'allagata' di Bagno Vignoni, nel Senese, dove c'è la celebre vasca termale meta del turismo del benessere. E domenica 12 settembre passeggiata letteraria dantesca da San Quirico d'Orcia (Siena) a Bagno Vignoni con guide il professor Paolo D''Achille (Accademia della Crusca) e il professor Francesco Ricci. Sono questi gli eventi del Festival 'I Colori del Libro' intorno alla 'Maratona Dantesca' che, spiega un comunicato, sarà "un viaggio nel regno infernale, in quello della purgazione e nel regno della beatitudine attraverso la lettura dei canti che compongono la Divina Commedia" di Dante Alighieri.

Chiunque si può prenotare per leggere uno o più canti scrivendo a redazione@toscanalibri.it o mandando un messaggio whatsapp al numero +39 340 7061963. Verrà allestito uno speciale pulpito nella Vasca di acqua termale da cui l'eco delle parole dantesche raggiungerà tutto il borgo di Bagno Vignoni e idealmente la Val d'Orcia. L'iniziativa verrà realizzata con il contributo di Regione Toscana nell'ambito del Bando per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. "I Colori del libro" è la rassegna giunta alla 12/a edizione - voluta dal Comune di San Quirico d'Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it - che prevede la mostra mercato di libri usati, antichi e d'occasione, più presentazioni a ciclo continuo. (ANSA).